2019-11-25T06:27:23+03:00
Общество

В Смоленской области ВИЧ-инфекцией заразились 259 человек

Среди инфицированных 20 приезжих и 11 иностранцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД.Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД.
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В Смоленской области ВИЧ-инфекцией в 2019 году заразились 259 человек, рассказали специалисты регионального Центра профилактики и борьбы со СПИД. Среди инфицированных 20 приезжих и 11 иностранцев. 77 процентов – женщины.

Специалисты Центра отмечают, что ВИЧ-инфекция - это заболевание взрослого возраста – 31-40 лет, однако более четверти пациентов учреждения – подростки и молодые люди от 15 до 30 лет.

Ранее «КП» рассказывала, как сегодня выявляют инфицированных и как люди дальше живут с диагнозом. Кому нужно в первую очередь сдать тест и почему диагноз это не приговор. Откровенные признания, реальные истории и пути решения проблемы в проекте «Комсомолки». Также здесь вы можете подробнее узнать, как провериться – анонимно или официально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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