Смоленские водители за выходные нарушили ПДД более 700 раз

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-25T12:32:48+03:00

Фото: из архива УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

Автомобилисты управляли машиной в нетрезвом состоянии, превышали скорость, не пропускали пешеходов и др.

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Смоленские водители за выходные нарушили ПДД 706 раз, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Автомобилисты превышали скорость, не пропускали пешеходов, пренебрегали ремнями безопасности.

- В том числе выявлено 7 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения, а 4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в УГИБДД.

Полицейские просят жителей региона проявлять гражданскую позицию и сообщать в органы информацию обо всех фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

- Сообщить необходимую информацию можно ближайшему наряду ДПС или в отделение подготовки оперативной информации Управления ГИБДД УМВД России по Смоленской области по телефону: 8-(4812) 77-66-97, - добавили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU