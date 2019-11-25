Смоленские водители за выходные нарушили ПДД более 700 раз
Смоленские водители за выходные нарушили ПДД 706 раз, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Автомобилисты превышали скорость, не пропускали пешеходов, пренебрегали ремнями безопасности.
- В том числе выявлено 7 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения, а 4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в УГИБДД.
Полицейские просят жителей региона проявлять гражданскую позицию и сообщать в органы информацию обо всех фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения.
- Сообщить необходимую информацию можно ближайшему наряду ДПС или в отделение подготовки оперативной информации Управления ГИБДД УМВД России по Смоленской области по телефону: 8-(4812) 77-66-97, - добавили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU