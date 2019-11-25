2019-11-25T14:21:12+03:00
Общество

Более чем на 40% снизилось количество ДТП на МЖД в 2019 году

Количество пострадавших уменьшилось с 41 до 8 человек, из них число погибших снизилось с 14 до 2-х
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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За 10 месяцев 2019 года количество столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом на переездах в границах Московской железной дороги снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (22 и 37 соответственно), сообщает пресс-служба компании. Количество пострадавших уменьшилось с 41 до 8 человек, из них число погибших снизилось с 14 до 2. Причинами ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

На переездах в Смоленском регионе МЖД с начала 2019 года произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным. Два человека погибли, один – пострадал. Пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта. В прошлом году за аналогичный период произошло 4 дорожно-транспортных происшествия.

Для предупреждения ДТП железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, а также совместные с ГИБДД рейды.

Так, только в сентябре во время акции «Внимание, переезд!» на МЖД проведено около 80 рейдов, выявлено более 40 нарушений правил дорожного движения, проинструктировано около 2 тыс. водителей на 36 автопредприятиях.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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