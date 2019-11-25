2019-11-25T15:06:56+03:00
Общество

В Смоленской области предадут земле останки неизвестного солдата

Участник Великой Отечественной войны погиб в Новодугинском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Смоленской области предадут земле останки неизвестного солдата, сообщает пресс-служба областной администрации. Участник Великой Отечественной войны, погибший в Новодугинском районе, будет захоронен в городе Воинской славы Ельня на аллее Памяти. 3 декабря 2019 года там появится 24-я могила.

Ранее в Смоленской области умер 16-летний поисковик из угранского отряда «Набат» Миша Аксенов. Подростку стало плохо с сердцем. Также в этом году ушел из жизни другой доброволец их отряда «Долг» – Андрей Крылов, стоявший у истоков движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более чем на 40% снизилось количество ДТП на МЖД в 2019 году
Смоленские водители за выходные нарушили ПДД более 700 раз
Под Смоленском заработала вторая очередь тепличного комбината
Под Смоленском малыш проглотил монету и едва не погиб – соцсети
ДТП из четырех машин произошло на перекрестке в Смоленске
В Смоленске дети опробовали первый лед
В Смоленске новая знакомая угрожала в баре женщине убийством
Каток залили на площади Ленина в Смоленске
В Смоленской области ВИЧ-инфекцией заразились 259 человек
Под Смоленском украденные канализационные трубы пытались сдать на лом
В Смоленске на ходу вспыхнули две машины
В Смоленске готовят к открытию губернаторский каток
Утром в Смоленске сбили девушку на пешеходном переходе
22 дома и детский сад могут остаться без горячей воды в Смоленске
Смолянам покажут процесс замены светильников
Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП в Смоленске
Под Смоленском нашли более 100 боеприпасов
В Рославле нашли поджигателя детского аттракциона
Серьезное ДТП произошло утром на перекрестке в Смоленске
В Смоленске МФЦ объявили о выходном дне
В Смоленске пропал молодой мужчина с татуировкой «За ВМФ»
В Смоленске наградили лучших медицинских работников