СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-25T15:06:56+03:00

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В Смоленской области предадут земле останки неизвестного солдата, сообщает пресс-служба областной администрации. Участник Великой Отечественной войны, погибший в Новодугинском районе, будет захоронен в городе Воинской славы Ельня на аллее Памяти. 3 декабря 2019 года там появится 24-я могила.

Ранее в Смоленской области умер 16-летний поисковик из угранского отряда «Набат» Миша Аксенов. Подростку стало плохо с сердцем. Также в этом году ушел из жизни другой доброволец их отряда «Долг» – Андрей Крылов, стоявший у истоков движения.

ИСТОЧНИК KP.RU