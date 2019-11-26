Смоленская область присоединилась к акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-26T10:48:22+03:00

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Смоленская область присоединилась к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», сообщает пресс-служба областной администрации. Ее цель рассказать о способах лечения заболевания и существующей медицинской помощи. В рамках акции все желающие могут сдать кровь на ВИЧ. Сделать это можно 29 ноября с 12:00 до 16:00 в Смоленске на площадке возле ТЦ «ЦУМ» (ул. Октябрьской революции, д. 17).

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ВИЧ-инфекцией в 2019 году заразились 259 человек. Среди инфицированных 20 приезжих из других регионов России и 11 иностранцев. 77 процентов – женщины. Узнать больше о проблеме 21 века, путях ее решения и помощи, которую оказывают медики можно в проекте «Комсомолки». Также здесь вы можете подробнее узнать, как провериться – анонимно или официально.

ИСТОЧНИК KP.RU