Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале Смоленска

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-26T15:13:27+03:00

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Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет с 25 ноября по 1 декабря, в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа.

На вокзале в Смоленске железнодорожники вручат пассажирам листовки, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

По информации экспертов, каждый час в России заболеванием заражается 10 человек, в стране с ВИЧ живут около 900 тыс. человек (общая численность – 146 млн). В зоне риска – люди в возрасте от 25 до 44 лет. Именно на эту возрастную группу пришлось 70% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2018 году.

Организаторы акции отмечают, что одним из самых эффективных и доступных методов борьбы с ВИЧ-инфекцией является информационно-просветительская работа. 28 ноября в 14:00 на сайте акции начнется трансляция открытого студенческого форума «Остановим СПИД вместе».

Кроме того, в социальных сетях проводится флешмоб, призванный обратить внимание людей на проблему распространения ВИЧ. Каждый желающий может принять участие. Для этого необходимо выложить фотографию с хештегом акции (скачать можно здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU