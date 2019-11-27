2019-11-27T07:08:40+03:00
Общество

Смоляне жалуются на плохо работающие в больницах инфоматы

Сенсорные экраны зависают, что очень сильно осложняет запись на прием
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/black.smolenskФОТО: vk.com/black.smolensk
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В соцсетях смоляне жалуются на «зависающие» инфоматы в поликлиниках. Аппараты, призванные облегчить и ускорить запись на приме к врачам, отнимают у людей массу времени и ничего, кроме раздражения не вызывают.

«Смоленская ЦРБ. Аппарат уже нормально не работает больше года. Чтобы записаться к врачу, надо вводить данные больше 20 минут» - сетует один из подписчиков группы «Черный список. Смоленск» во «ВКонтакте».

Есть проблема и с инфоматом в детской поликлинике № 3 на улице Октябрьской революции.

Как отметили в департаменте по здравоохранению, многие аппараты были закуплены еще в 2011 году и проблема с сенсором, действительно, существует. В 2020 году некоторые терминалы планируется заменить. В каких именно больницах появятся новые инфоматы, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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