2019-11-27T08:44:02+03:00
Общество

По рисунку смолянки выпустят новогодние открытки

Работа 16-летней Жанны Выговской заняла 2-е место в конкурсе «Нарисуй Елку Победы»
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: Музей ПобедыФОТО: Музей Победы
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Юная смолянка, 16-летняя Жанна Выговская, приняла участие во Всероссийском детском конкурсе «Нарисуй Елку Победы». Ее работа заняла второе место и вошла в десятку детских рисунков, по которым Почта России выпустит коллекционную серию новогодних открыток.

Кроме этого, все 10 лауреатов конкурса станут участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы».

Напомним, организаторами конкурса выступили Музей Победы и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». В жюри входили профессиональные художники, которые оценивали не только мастерство исполнения, оригинальность сюжета, но и соответствие исторической эпохе и теме конкурса.

«Очень важно, чтобы даже в радостные и волшебные предновогодние дни дети не забывали тех, кто ценой своей жизни спас мир от нацизма, вспоминали о родных, которые в годы Великой Отечественной защищали Родину и трудились в тылу», - отметил директор Музея Победы Александр Школьник. - Я очень рад, что в этом году конкурс вышел на международный уровень, а количество участников – утроилось. Это значит, что мы вовлекаем в изучение Великой Отечественной войны все больше школьников, пробуждаем их интерес к истории своей семьи и страны».

В 2019 году участниками конкурса стали почти 1300 юных художников из 60 регионов России, а также из Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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