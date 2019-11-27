Таксист в Смоленске похитил деньги пассажира

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-27T11:40:09+03:00

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В Смоленске водитель такси попался на краже. Один из пассажиров забыл в салоне сумку с деньгами, а водитель воспользовался ситуацией и забрал их себе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Когда владелец сумки опомнился, сразу сообщил в полицию.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Похищенные деньги он успел потратил на личные цели, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU