Таксист в Смоленске похитил деньги пассажира
Возбуждено уголовное дело
ФОТО: МВД России
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В Смоленске водитель такси попался на краже. Один из пассажиров забыл в салоне сумку с деньгами, а водитель воспользовался ситуацией и забрал их себе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Когда владелец сумки опомнился, сразу сообщил в полицию.
- В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Похищенные деньги он успел потратил на личные цели, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU