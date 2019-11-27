2019-11-27T11:40:09+03:00
Происшествия

Таксист в Смоленске похитил деньги пассажира

Возбуждено уголовное дело
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
Изменить размер текста:

В Смоленске водитель такси попался на краже. Один из пассажиров забыл в салоне сумку с деньгами, а водитель воспользовался ситуацией и забрал их себе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Когда владелец сумки опомнился, сразу сообщил в полицию.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Похищенные деньги он успел потратил на личные цели, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске предприниматель лишился земли и недвижимости из-за долга
В Смоленске выделят здание под секцию по скалолазанию
В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку
В Смоленске налоговики и приставы проведут акцию
Губернатор Смоленской области проведет ежегодную пресс-конференцию
МЧС и прокуратура в Смоленске проверят Ледовый дворец
По рисунку смолянки выпустят новогодние открытки
Смоляне жалуются на плохо работающие в больницах инфоматы
В Смоленске выберут место под памятник Полкану
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале Смоленска
В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку
В районные больницы Смоленской области вложат 450 млн рублей
Смоленская область присоединилась к акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Смоленские футболисты вышли в четвертьфинал Чемпионата мира
В Смоленской области ищут свидетелей страшной аварии
В Смоленске на 4 улицах отключат воду
Главный архитектор города назначен в Смоленске
В парке Дорогобужа сохранят деревья
В Смоленске ограничат движение на улице М. Соколовского
В Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума
В Смоленской области предадут земле останки неизвестного солдата
Более чем на 40% снизилось количество ДТП на МЖД в 2019 году
Смоленские водители за выходные нарушили ПДД более 700 раз