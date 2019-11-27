Губернатор Смоленской области проведет ежегодную пресс-конференцию

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-27T12:47:12+03:00

Жители области смогут задать свои вопросы губернатору в комментариях к онлайн-трансляции

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский 11 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию, где подведет итоги социально-экономического развития области, анонсирует новые проекты и планы на будущее, а также ответит на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ, а также блогеров.

По уже сложившейся традиции в ходе всей пресс-конференции на прямой связи будут и главы всех муниципальных районов, которые при необходимости дадут пояснения по вопросам, относящимся к их территориям.

Все желающие смогут следить за пресс-конференцией в Сети. Онлайн-трансляция начнется в 11.00 на странице «Смоленская область» в социальной сети «Одноклассники» , на официальном портале органов власти Смоленской области.

Впервые во время пресс-конференции жители области смогут задать свои вопросы губернатору в комментариях к онлайн-трансляции, ряд из которых будут озвучены в эфире.

Справочная информация по телефону: 8 (4812) 29-25-48, по электронной почте: press@admin-smolensk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU