СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-27T12:28:10+03:00

Жители столицы региона могут узнать о своих долгах и рассчитаться с ними

Изменить размер текста: A A

В Смоленске налоговики и приставы проведут акцию. Смоляне могут принять участие в ней и узнать о своих долгах, рассчитаться с ними и получить необходимую информацию по линии налоговой службы и судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Акция пройдет 27 ноября в ТРЦ «Галактика». Начало в 15.00.

В ведомстве обращают внимание на широкую линейку сервисов сайта ФНС России. Смоляне могут получить информацию об имуществе, подлежащем налогообложению, о дате и основаниях снятия его с налогового учета, о сумме исчисленных налогов и др.

ИСТОЧНИК KP.RU