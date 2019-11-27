2019-11-27T12:28:10+03:00
Общество

В Смоленске налоговики и приставы проведут акцию

Жители столицы региона могут узнать о своих долгах и рассчитаться с ними
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УФНС России по Смоленской области.Фото: УФНС России по Смоленской области.
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В Смоленске налоговики и приставы проведут акцию. Смоляне могут принять участие в ней и узнать о своих долгах, рассчитаться с ними и получить необходимую информацию по линии налоговой службы и судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Акция пройдет 27 ноября в ТРЦ «Галактика». Начало в 15.00.

В ведомстве обращают внимание на широкую линейку сервисов сайта ФНС России. Смоляне могут получить информацию об имуществе, подлежащем налогообложению, о дате и основаниях снятия его с налогового учета, о сумме исчисленных налогов и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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