СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-27T13:21:31+03:00

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В Смоленске выделят здание под секцию по скалолазанию, сообщает пресс-служба обладминистрации. Выбирать помещение замгубернатора Ростислав Ровбель, ректор физакажемии Георгий Грец и глава Смоленска Андрей Борисов.

Причина переезда – окончание срока действия договора о безвозмездном пользовании.

В настоящее время секция для занятий скалолазанием располагается в спортивном зале средней школы №11, на базе которой существует региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также вот уже более 30 лет горный клуб «Эльбрус». Там проходят тренировки не только для взрослых и детей, но и для сотрудников МЧС.

Планируется, что занятия по скалолазанию будут круглогодичными.

ИСТОЧНИК KP.RU