В Смоленске выделят здание под секцию по скалолазанию
В Смоленске выделят здание под секцию по скалолазанию, сообщает пресс-служба обладминистрации. Выбирать помещение замгубернатора Ростислав Ровбель, ректор физакажемии Георгий Грец и глава Смоленска Андрей Борисов.
Причина переезда – окончание срока действия договора о безвозмездном пользовании.
В настоящее время секция для занятий скалолазанием располагается в спортивном зале средней школы №11, на базе которой существует региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также вот уже более 30 лет горный клуб «Эльбрус». Там проходят тренировки не только для взрослых и детей, но и для сотрудников МЧС.
Планируется, что занятия по скалолазанию будут круглогодичными.
ИСТОЧНИК KP.RU