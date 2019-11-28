2019-11-28T07:56:28+03:00
Общество

В Смоленской области планируют вернуть региональный маткапитал на второго ребенка

Проект областного закона рассмотрят на декабрьской сессии облдумы
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленской области с января 2020 года планируют выплачивать региональный материнский капитал не только на третьего, но и на второго ребенка. Губернатор планирует внести соответствующий проект на рассмотрение облдумы уже в декабре, о чем сообщил во время встречи с молодыми семьями.

- Рассчитываю, что проект областного закона будет поддержан большинством депутатов. На основании этого закона семьи, в которых с 1 января 2020 года будут рождаться [или усыновляться] вторые и последующие дети, смогут получить региональный материнский капитал (163,3 тыс. рублей). Сейчас у нас родители получают данную выплату на третьего ребенка. Региональный материнский капитал можно будет направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования ребенком, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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