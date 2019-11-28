Дело о ДТП с наездом на нетрезвую школьницу в Смоленской области передали в суд

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-28T09:15:12+03:00

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Заместитель прокурора Смоленской области утвердил обвинительное заключение по делу о ДТП в Велиже, где 8 марта 47-летний водитель выскочил на встречку и сбил несовершеннолетнюю девушку и мужчину.

Теперь за нарушение правил ПДД и аварию с причинением тяжкого вреда здоровью водитель будет отвечать перед судом.

Между тем, ответственность понесет не только автомобилист. Как оказалось, девушка была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней привлекли ее мать. Кроме этого, прокурор района внес представление в адрес директора школы, где обучалась потерпевшая. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU