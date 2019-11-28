Холодную воду в Смоленске отключили на шести улицах
В Смоленске утром 28 ноября жители шести улиц частично остались без холодной воды. Как сообщает горадминистрация со ссылкой на СМУП "Горводоканал", на водопроводных сетях идут ремонтные работы.
В зоне отключения с 09.30 оказались не только жилые дома, но детские сады:
ул. Бакунина, 2, 2а, 4, 6, 8, 10,
ул. Воровского,
ул. Ногина, 1 – 26,
1-й Перовский
пер., ул. Войкова, 1, 2 (детский сад «Снежинка»), 3, 5 (детский сад «Дружба»),
ул. Студенческая, 3, 4, 5, 6а, 7.
Подвоз воды - по заявкам (38-18-50, 70-50-61).
По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.
ИСТОЧНИК KP.RU