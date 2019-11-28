Холодную воду в Смоленске отключили на шести улицах

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-28T10:00:56+03:00

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В Смоленске утром 28 ноября жители шести улиц частично остались без холодной воды. Как сообщает горадминистрация со ссылкой на СМУП "Горводоканал", на водопроводных сетях идут ремонтные работы.

В зоне отключения с 09.30 оказались не только жилые дома, но детские сады:

ул. Бакунина, 2, 2а, 4, 6, 8, 10,

ул. Воровского,

ул. Ногина, 1 – 26,

1-й Перовский

пер., ул. Войкова, 1, 2 (детский сад «Снежинка»), 3, 5 (детский сад «Дружба»),

ул. Студенческая, 3, 4, 5, 6а, 7.

Подвоз воды - по заявкам (38-18-50, 70-50-61).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU