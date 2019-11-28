В Смоленской области вынесли приговор дальнобойщику, наехавшему на таможенника
В Смоленской области вынесли приговор 30-летнему дальнобойщику из Узбекистана, по вине которого пострадал один из сотрудников Смоленской таможни, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Подсудимый признан виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти при исполнении. В сентябре 2019 года таможенники на автодороге Могильно – Кругловка в Руднянском районе Смоленской области попытались остановить машину дальнобойщика, но водитель не подчинился и продолжил движение, направив машину к металлическому ограждению дороги.
В результате начальник отделения СОБР Смоленской таможни получил травмы ног различной степени тяжести.
По решению суда, ближайшие два года осужденный проведет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU