В Смоленской области вынесли приговор дальнобойщику, наехавшему на таможенника

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-28T10:51:28+03:00

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В Смоленской области вынесли приговор 30-летнему дальнобойщику из Узбекистана, по вине которого пострадал один из сотрудников Смоленской таможни, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Подсудимый признан виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти при исполнении. В сентябре 2019 года таможенники на автодороге Могильно – Кругловка в Руднянском районе Смоленской области попытались остановить машину дальнобойщика, но водитель не подчинился и продолжил движение, направив машину к металлическому ограждению дороги.

В результате начальник отделения СОБР Смоленской таможни получил травмы ног различной степени тяжести.

По решению суда, ближайшие два года осужденный проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU