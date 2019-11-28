2019-11-28T10:51:28+03:00
Общество

В Смоленской области вынесли приговор дальнобойщику, наехавшему на таможенника

Начальник отделения СОБР получил травмы ног различной степени тяжести
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: mmsut.sledcom.ruФОТО: mmsut.sledcom.ru
Изменить размер текста:

В Смоленской области вынесли приговор 30-летнему дальнобойщику из Узбекистана, по вине которого пострадал один из сотрудников Смоленской таможни, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Подсудимый признан виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти при исполнении. В сентябре 2019 года таможенники на автодороге Могильно – Кругловка в Руднянском районе Смоленской области попытались остановить машину дальнобойщика, но водитель не подчинился и продолжил движение, направив машину к металлическому ограждению дороги.

В результате начальник отделения СОБР Смоленской таможни получил травмы ног различной степени тяжести.

По решению суда, ближайшие два года осужденный проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24