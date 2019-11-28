Смоленский губернатор оценил качество новой дороги в Алтуховку

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-28T15:47:20+03:00

Алексей Островский поручил запретить строить дома, если не решен вопрос с транспортной коммуникацией

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Смоленский губернатор Алексей Островский оценил качество новой дороги в Алтуховку. Днем 28 ноября он и глава города Андрей Борисов посетили улицу Светлая, связывающую микрорайон Киселевка с Алтуховкой.

Глава региона остался доволен работой и впредь запретил строить дома, если не решен вопрос с транспортной коммуникацией.

Новая дорога протяженностью в 328 метров обошлась в 18 млн рублей. Ее буквально сделали за сезон – 30 мая был заключен муниципальный контракт, в настоящее время все работы завершены.

Также на улице установлены ограждение и появилось освещение.

Ранее также в этом году планируют построить еще одну дорогу в микрорайон Новосельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU