2019-11-28T15:47:20+03:00
Общество

Смоленский губернатор оценил качество новой дороги в Алтуховку

Алексей Островский поручил запретить строить дома, если не решен вопрос с транспортной коммуникацией
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации Смоленска.Фото: из архива администрации Смоленска.
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Смоленский губернатор Алексей Островский оценил качество новой дороги в Алтуховку. Днем 28 ноября он и глава города Андрей Борисов посетили улицу Светлая, связывающую микрорайон Киселевка с Алтуховкой.

Глава региона остался доволен работой и впредь запретил строить дома, если не решен вопрос с транспортной коммуникацией.

Новая дорога протяженностью в 328 метров обошлась в 18 млн рублей. Ее буквально сделали за сезон – 30 мая был заключен муниципальный контракт, в настоящее время все работы завершены.

Также на улице установлены ограждение и появилось освещение.

Ранее также в этом году планируют построить еще одну дорогу в микрорайон Новосельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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