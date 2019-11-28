Смоленский губернатор оценил качество новой дороги в Алтуховку
Смоленский губернатор Алексей Островский оценил качество новой дороги в Алтуховку. Днем 28 ноября он и глава города Андрей Борисов посетили улицу Светлая, связывающую микрорайон Киселевка с Алтуховкой.
Глава региона остался доволен работой и впредь запретил строить дома, если не решен вопрос с транспортной коммуникацией.
Новая дорога протяженностью в 328 метров обошлась в 18 млн рублей. Ее буквально сделали за сезон – 30 мая был заключен муниципальный контракт, в настоящее время все работы завершены.
Также на улице установлены ограждение и появилось освещение.
Ранее также в этом году планируют построить еще одну дорогу в микрорайон Новосельцы.
ИСТОЧНИК KP.RU