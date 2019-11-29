В Гнездово завершились работы по реконструкции станции водоподготовки
В Гнездово завершились работы по реконструкции станции водоподготовки, сообщает пресс-служба обладминистрации. К скважине подключен 41 жилой дом, где в общей сложности проживают почти 100 человек.
- Все работы - прочистка и промывка артезианской скважины, реконструкция станции водоподготовки, установка современного высокотехнологического оборудования - выполнены за два месяца, - сообщили в администрации.
Вода соответствует нормативам. Ранее люди жаловались, что из кранов течет ржавая вода. Выяснилось, что в ней в три раза было превышено железо и 60 раз сероводород.
ИСТОЧНИК KP.RU