СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-29T11:56:37+03:00

К скважине подключен 41 жилой дом, где проживают почти 100 человек

Изменить размер текста: A A

В Гнездово завершились работы по реконструкции станции водоподготовки, сообщает пресс-служба обладминистрации. К скважине подключен 41 жилой дом, где в общей сложности проживают почти 100 человек.

- Все работы - прочистка и промывка артезианской скважины, реконструкция станции водоподготовки, установка современного высокотехнологического оборудования - выполнены за два месяца, - сообщили в администрации.

Вода соответствует нормативам. Ранее люди жаловались, что из кранов течет ржавая вода. Выяснилось, что в ней в три раза было превышено железо и 60 раз сероводород.

ИСТОЧНИК KP.RU