Новые скверы для благоустройства определили в Смоленске
Новые скверы для благоустройства определили в Смоленске. Обновление ждет массовое поле, парк Пионеров и площадку у танка на въезде в город со стороны Печерска. За тройку проголосовало большинство жителей столицы региона.
Напомним, опрос проводился на официальном сайте администрации Смоленске и в соцсетях.
В начале декабря в администрациях трех районов пройдет обсуждение концепций нового облика скверов.
Ранее в Смоленске был представлен проект благоустройства Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле размесятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе. Городские власти остались под впечатлением от представленной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU