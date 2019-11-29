СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-29T15:04:03+03:00

Обновление ждет массовое поле, парк Пионеров и площадку у танка на въезде в город со стороны Печерска

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Новые скверы для благоустройства определили в Смоленске. Обновление ждет массовое поле, парк Пионеров и площадку у танка на въезде в город со стороны Печерска. За тройку проголосовало большинство жителей столицы региона.

Напомним, опрос проводился на официальном сайте администрации Смоленске и в соцсетях.

В начале декабря в администрациях трех районов пройдет обсуждение концепций нового облика скверов.

Ранее в Смоленске был представлен проект благоустройства Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле размесятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе. Городские власти остались под впечатлением от представленной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU