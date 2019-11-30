СЕГОДНЯ 05:51 2019-11-30T05:51:11+03:00

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Жители трех улиц Смоленска останутся без горячей воды и отопления, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Коммунальщики заменят ветхий участок теплосети на улице Соколовского. Проблемное место было обнаружено специалистами некоторое время назад при плановом осмотре теплосети, но отключать тепло у смолян не спешили – ждали, когда на улице потеплеет.

Отключение отопления и воды произойдет в 8.30 30 ноября. В зону отключения попадут десятки домов по следующим адресам:

ул. 25 Сентября (дома 38-48 чет),

ул. Соколовского (дома 1, 2-18а чет, 5-15 нечет),

проспект Строителей (дома 20, 22а, 24, 26).

Представители «Квадры» заверяют, что все работы будут закончены до 19.00 и тепло снова вернется в дома смолян.

Ранее – в середине ноября – на Смоленской ТЭЦ-2 был завершена реконструкция газового оборудования одного из паровых котлов. Модернизация обошлась в почти 19 млн рублей. Специалисты полностью заменили устаревшее оборудование и смонтировали новую автоматизированную систему розжига котла. На других паровых котлах такая система была установлена в прошлые годы. Теперь же все газовое оборудование ТЭЦ полностью обновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU