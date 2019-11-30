2019-11-30T06:52:10+03:00
Общество

В Смоленске автомобилисты стали чаще пользоваться порталом Госуслуг

Новые технологии позволяют избежать томительных очередей и сэкономить деньги при оплате госпошлины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот с сайта gosuslugi.ru.Фото: скриншот с сайта gosuslugi.ru.
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Смоляне стали чаще пользоваться порталом Госуслуг для регистрации автомобиля, рассказал «Комсомолке» начальник отделения №1 МОЭРТНиРАС УГИБДД по Смоленской области Павел Архипов.

- Электронная система подачи заявления уже основательно внедрилась в жизнь. Ежегодно ей пользуются более 55 тысяч человек. В настоящее время число людей, записавшихся за услугой, составляет более 72 процентов, - говорит сотрудник полиции. - Рост показателей связан с удобством в использовании портала: люди тратят меньше времени на визит в Госинспекцию, избегают томительных очередей, а также экономят 30 процентов при оплате госпошлины.

Напомним, Единый портал предоставляет возможность: подать заявление в электронном виде; выбрать удобное время и дату получения госуслуги; оплатить услугу со скидкой в 30 процентов, а также получить информацию о наличии правонарушений в области дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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