Мужчина получил серьёзную травму у клуба в Смоленске
Мужчина получил серьёзную травму у клуба в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло перед выходными.
По информации полицейских, у одного из заведений 32-летний смолянин поссорился со знакомым, тот его толкнул, и мужчина упал, ударившись головой об асфальт. Прибыв в больницу, медики констатировали, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью.
- В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался 20-летний молодой человек. На допросе он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полицию.
Ранее в Смоленске задержали сотрудницу Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве. Отметим, что это не первая скандальная история, к которой оказалось причастно учреждение за последнее время.
ИСТОЧНИК KP.RU