СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-01T08:53:39+03:00

32-летний смолянин упал во время ссоры и сильно ударился головой

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Мужчина получил серьёзную травму у клуба в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло перед выходными.

По информации полицейских, у одного из заведений 32-летний смолянин поссорился со знакомым, тот его толкнул, и мужчина упал, ударившись головой об асфальт. Прибыв в больницу, медики констатировали, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

- В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался 20-летний молодой человек. На допросе он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полицию.

Ранее в Смоленске задержали сотрудницу Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве. Отметим, что это не первая скандальная история, к которой оказалось причастно учреждение за последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU