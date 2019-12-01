СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-01T09:08:50+03:00

Жители столицы региона могут присоединить к коммунальщикам, чтобы вместе навести чистоту

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В Смоленске «Жилищник» изменил формат уборки улиц, сообщили сотрудники управляющей компании в соцсетях. В столице региона созданы мобильные группы по уборке территорий, которые ежедневно ездят в каждом районе города и следят за чистотой.

Если кто-то из смолян хочет помочь и вместе навести чистоту на какой-то территории, свои обращения можно оставить в офисе компании по адресу улица 2-я Киевская, д. 20.

В «Жилищнике» отмечают, что у группы существует намеченный план уборки территорий. И отступать от него они могут только, соблюдая определенные моменты.

- По этой причине мобильная группа сама не имеет права принимать заявки, однако вы можете оставить заявку по номеру телефона вашего ЖЭУ, - сообщили представители компании в соцсетях.

Между тем, в столице региона продолжается модернизация уличного освещения. Уличные светильники заменены уже на ряде улиц Заднепровского района. Сотрудники городской администрации обещают, что явные изменения в освещении улиц станут заметны уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU