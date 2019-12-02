2019-12-02T06:46:28+03:00
Общество

В Ярцево неизвестные расстреливают припаркованные машины

У автомобилей повреждены секла и лакокрасочное покрытие
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: паблик "Подслушано в Ярцево" ВКонтакте.Фото: паблик "Подслушано в Ярцево" ВКонтакте.
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В Ярцево неизвестные расстреливают припаркованные машины. Об очередном случае хулиганства рассказал местный житель в соцсетях.

Автор сообщения указывает, что инцидент произошел 1 декабря на проспекте Металлургов. Другие пользователи соцсети отметили, что это не первый случай, когда припаркованные там машины, страдают от рук неизвестных. Ранее подобное происходило в августе и сентябре.

Один из местных жителей предположил, что таким образом кто-то из местных жителей пытает отучить автомобилистов парковаться на пешеходных дорожках и детских площадках.

О том, написали ли водители заявление в полицию, не сообщается.

Ранее в Дорогобуже был задержан хулиган, разрушивший местное кладбище – перевернул памятники и поднял гробницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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