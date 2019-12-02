В Ярцево неизвестные расстреливают припаркованные машины
В Ярцево неизвестные расстреливают припаркованные машины. Об очередном случае хулиганства рассказал местный житель в соцсетях.
Автор сообщения указывает, что инцидент произошел 1 декабря на проспекте Металлургов. Другие пользователи соцсети отметили, что это не первый случай, когда припаркованные там машины, страдают от рук неизвестных. Ранее подобное происходило в августе и сентябре.
Один из местных жителей предположил, что таким образом кто-то из местных жителей пытает отучить автомобилистов парковаться на пешеходных дорожках и детских площадках.
О том, написали ли водители заявление в полицию, не сообщается.
Ранее в Дорогобуже был задержан хулиган, разрушивший местное кладбище – перевернул памятники и поднял гробницы.
ИСТОЧНИК KP.RU