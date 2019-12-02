Тариф на техосмотр в 2020 году в Смоленской области не повысится

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-02T09:56:16+03:00

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Предлагаемого профильными чиновниками увеличения предельного размера платы за техосмотр на 8% в 2020 году не будет. Губернатор области Алексей Островский принял решение сохранить тариф на уровне 2019 года.

Глава региона встал на сторону автовладельцев, принимая во внимание продолжающийся рост цен на бензин на фоне снижения реальных доходов населения. Кроме того, по мнению Алексея Островского, решение, принятое на федеральном уровне о новых правилах прохождения водителями медосмотра, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года, также ударит по карману смолян, увеличив финансовую нагрузку на граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU