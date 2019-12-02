Следком изучит обстоятельства смерти матери двоих детей в Холм-Жирковском

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-02T10:58:49+03:00

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти жительницы Холм-Жирковском, матери двоих детей, работавшей в одной из местных аптек.

По информации, появившейся в ряде СМИ и в соцсетях, молодая женщина почувствовала себя плохо. Предположительно, у нее возникла проблема с легкими, но не получив необходимого лечения в течение трех дней, женщина скончалась.

- В настоящий момент по факту смерти жительницы Холм-Жирковского проводится доследственная проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства произошедшего, - отметили в СУ СК РФ по Смоленской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU