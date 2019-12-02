2019-12-02T12:11:33+03:00
Происшествия

Житель Рославля из ревности зарезал сожительницу

Женщина пыталась убежать из квартиры, но ее добили в подъезде
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Рославле расследуется убийство местной жительницы, чье тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде жилого дома. По подозрению в преступлении задержан 31-летний сожитель убитой, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Как удалось установить на данный момент, убийство произошло вечером 1 декабря. Подозреваемый из ревности устроил своей 40-летней сожительнице скандал. а затем ударил ее ножом в шею, живот и спину. Потерпевшая пыталась убежать, но тот ее догнал на лестничной площадке и нанес ей еще несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

"Подозреваемый с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками полиции в тот же день по месту жительства своей родственницы в Рославле. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу", - отметили в СУ СК РФ оп Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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