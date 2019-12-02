Школьник в Смоленской области едва не повредил ребенку позвоночник
В Новодугинской средней школе в Смоленской области произошло ЧП: один ребенок едва не повредил другому позвоночник. О происшествии в соцсети ВКонтакте рассказала мать пострадавшего школьника.
По словам женщины, ее 12-летний сын переодевался в раздевалке спортзала, когда туда вошел 14-летний школьник «ростом выше на две головы», ударил мальчика в лицо, а затем «3 раза перекинул его через себя на бетонный пол. Просто так...чтобы показать своё превосходство…»
В настоящий момент по данному факту полиция проводит проверку.
"У пострадавшего ребенка 2007 г.р. диагностирован сильный ушиб поясничной области. В настоящее время мальчик находится на лечении. После завершении лечения будет принято процессуальное решение". - прокомментировали в региональном УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU