Школьник в Смоленской области едва не повредил ребенку позвоночник

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-02T13:35:27+03:00

Старшеклассник несколько раз перекинул мальчика через себя на пол

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В Новодугинской средней школе в Смоленской области произошло ЧП: один ребенок едва не повредил другому позвоночник. О происшествии в соцсети ВКонтакте рассказала мать пострадавшего школьника.

По словам женщины, ее 12-летний сын переодевался в раздевалке спортзала, когда туда вошел 14-летний школьник «ростом выше на две головы», ударил мальчика в лицо, а затем «3 раза перекинул его через себя на бетонный пол. Просто так...чтобы показать своё превосходство…»

В настоящий момент по данному факту полиция проводит проверку.

"У пострадавшего ребенка 2007 г.р. диагностирован сильный ушиб поясничной области. В настоящее время мальчик находится на лечении. После завершении лечения будет принято процессуальное решение". - прокомментировали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU