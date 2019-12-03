2019-12-03T06:23:13+03:00
Происшествия

В Смоленской области пропал 6-летний ребенок

Мальчик ушел от дома вечером 2 декабря и до сих пор не найден
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Вязьме пропал 6-летний ребенок. ЧП произошло в районе 17.00 2 декабря. Виталик Еремееев ушел от дома №27 по улица Московская в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Мальчик ростом 128 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Особая примета – шрам на лбу. Был одет в серые «дутики», спортивные синие брюки с серыми лампасами, темно-зеленую куртку и цветную шапку с помпоном. У ребенка при себе был трехколесный велосипед голубого цвета.

Ранее в Смоленске был объявлен розыск 35-летнего сотрудника службы статистики. Новиков Евгений вышел утром с работы и уже сутки о нем ничего не известно. Вечером 2 декабря добровольцы ПСО «Сальвар» уже выезжали на поиски, но молодой мужчина пока не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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