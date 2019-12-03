2019-12-03T08:51:22+03:00
Общество

Остановку транспорта на Трамвайном проезде в Смоленске перенесли

Остановочный пункт расположили на платформе ближе к зданию «Газпрома»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске на Трамвайном проезде перенесли остановку общественного транспорта. Остановочный пункт расположили на платформе ближе к зданию «Газпрома», сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Также сообщается, что на улице закончены работы на очередном участке дороги в сторону поликлиники.

Напомним, ремонт Трамвайного проезда начался осенью 2019 года. На улице ранее заменили асфальт и тротуары, а настоящее время идет замена трамвайных путей.

Также в этом году масштабные работы прошли на проспекте Гагарина и ряде других городских магистралях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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