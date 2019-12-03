Остановку транспорта на Трамвайном проезде в Смоленске перенесли
Остановочный пункт расположили на платформе ближе к зданию «Газпрома»
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске на Трамвайном проезде перенесли остановку общественного транспорта. Остановочный пункт расположили на платформе ближе к зданию «Газпрома», сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Также сообщается, что на улице закончены работы на очередном участке дороги в сторону поликлиники.
Напомним, ремонт Трамвайного проезда начался осенью 2019 года. На улице ранее заменили асфальт и тротуары, а настоящее время идет замена трамвайных путей.
Также в этом году масштабные работы прошли на проспекте Гагарина и ряде других городских магистралях.
ИСТОЧНИК KP.RU