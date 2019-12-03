2019-12-03T09:11:38+03:00
Общество

Под Смоленском презентовали обновленный комплекс «Теремок»

На территории усадьбы князей Тенишевых появились дорожки из брусчатки, построена кузница, благоустроен пруд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Под Смоленском презентовали обновленный историко-архитектурный комплекс «Теремок». На территории усадьбы князей Тешишевых появились дорожки из брусчатки, построена кузница, благоустроен пруд. В перспективе сотрудники комплекса планируют запрудить водоем, открыть прокат лодок, запустить мастер-классы по кузничному делу и разработать квесты для детей. Также в храме Сошествия Святого Духа – одного из наиболее значимых памятников истории и культуры федерального значения на Смоленщине – открылась новая экспозиция и активно выступают творческие коллективы.

В администрации Смоленской области отмечают, что туристическая привлекательность места значительная выросла за последнее время. К примеру, во время проведения культурно-массовых мероприятий число гостей комплекса составляет от 3 до 5 тысяч человек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Остановку транспорта на Трамвайном проезде в Смоленске перенесли
Смоленский филиал юридического вуза проверила комиссия
В Смоленской области пропал 6-летний ребенок
В Смоленске появилось новое граффити
Смоленские таможенники рассказали о правилах ввоза автомобилей
Школьник в Смоленской области едва не повредил ребенку позвоночник
Житель Рославля из ревности зарезал сожительницу
Следком изучит обстоятельства смерти матери двоих детей в Холм-Жирковском
Тариф на техосмотр в 2020 году в Смоленской области не повысится
В Дятьково стартует зимняя серия ралли-спринта «У Мастера»
16 домов на шести улицах в Смоленске останутся без воды
В Ярцево неизвестные расстреливают припаркованные машины
В Смоленской области нашли ранее исчезнувшего мужчину
В Смоленске «Жилищник» изменил формат уборки улиц
Мужчина получил серьёзную травму у клуба в Смоленске