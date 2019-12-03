Под Смоленском презентовали обновленный комплекс «Теремок»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-03T09:11:38+03:00

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Под Смоленском презентовали обновленный историко-архитектурный комплекс «Теремок». На территории усадьбы князей Тешишевых появились дорожки из брусчатки, построена кузница, благоустроен пруд. В перспективе сотрудники комплекса планируют запрудить водоем, открыть прокат лодок, запустить мастер-классы по кузничному делу и разработать квесты для детей. Также в храме Сошествия Святого Духа – одного из наиболее значимых памятников истории и культуры федерального значения на Смоленщине – открылась новая экспозиция и активно выступают творческие коллективы.

В администрации Смоленской области отмечают, что туристическая привлекательность места значительная выросла за последнее время. К примеру, во время проведения культурно-массовых мероприятий число гостей комплекса составляет от 3 до 5 тысяч человек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU