2019-12-03T09:37:01+03:00
Общество

Административный персонал «Кристалла» в Смоленске планируют сократить

Огранщиков кадровые перестановки не коснутся
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: администрация Смоленской областиФОТО: администрация Смоленской области
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В Смоленске на заводе по производству бриллиантов «Кристалл» планируется сокращение административного персонала. Огранщиков это не коснется, заверило главу региона руководство компании «АЛРОСА», которой в сентябре 2019 года передали 100% акций смоленского завода.

-Мы приобрели завод в достаточно сложном финансовом состоянии. Наша задача – работать над повышением эффективности «Кристалла», в том числе, с точки зрения продаж и маркетинга. Конечно, и определенные кадровые изменения будут, Вы совершенно правы, но это касается в большей степени административно-управленческого состава. Что касается огранщиков – мы не видим оснований для их сокращения, - отметил генеральный директор – председатель правления акционерной компании «АЛРОСА» Сергей Иванов. - Да, мы понимаем, что сегодня предприятие находится в сложном финансовом положении, но ситуация восстановится, и мы не исключаем, что ряд объемов производства бриллиантов будут дополнительно сюда перенесены с московского завода Бриллианты АЛРОСА и Барнаула [Барнаульский завод «Кристалл»].

В свою очередь губернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил Сергея Иванова, назвав обозначенную компанией стратегию правильной и заметил, что «Кристалл» нужно сохранять любой ценой и выводить его на новые рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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