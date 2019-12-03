В Смоленске случился День жестянщика
В утренний час-пик в городе произошло не менее пяти аварий
ФОТО: vk.com/drive2_smolensk
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Первый мелкий снегопад в Смоленске в утренний час-пик 3 декабря привел сразу к нескольким авариям. Автомобилисты в соцсетях уже окрестили этот день Днем жестянщика.
Так, в группе drive2_smolensk во "ВКонтакте" водители сообщают об аварии на улице Панфилова перед перекрестком с Урицкого, на площади Победы при повороте на улицу Глинки, возле Горводоканала на улице Соболева и на железнодорожном мосту в направлении улицы Кашена.
Кроме этого, автомобилисты сообщают, что на многих улицах в городе движение затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU