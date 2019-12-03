2019-12-03T13:04:39+03:00
Общество

Смоленские пограничники «сняли» с поезда трех нелегалов

В отношении одного иностранца возбудили уголовное дело
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: архив ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.ФОТО: архив ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.
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Смоленские пограничники в ходе проверки поездов международного сообщения выявили трех нелегалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранцы, пытавшие незаконно въехать на территорию РФ, оказались представителями закавказских республик.

Двое задержанных ранее за нарушение порядка пребывания были выдворены с территории Российской Федерации с закрытием им въезда на разные сроки. Третий задержанный нарушил российское законодательство впервые.

В отношении одного задержанного иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Двое других задержанных лиц были привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворены с территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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