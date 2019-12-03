Смоленские пограничники «сняли» с поезда трех нелегалов
Смоленские пограничники в ходе проверки поездов международного сообщения выявили трех нелегалов, сообщает пресс-служба ведомства.
Иностранцы, пытавшие незаконно въехать на территорию РФ, оказались представителями закавказских республик.
Двое задержанных ранее за нарушение порядка пребывания были выдворены с территории Российской Федерации с закрытием им въезда на разные сроки. Третий задержанный нарушил российское законодательство впервые.
В отношении одного задержанного иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Двое других задержанных лиц были привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворены с территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU