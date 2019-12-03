СК заявил о гибели ранее пропавшего ребенка под Смоленском
В Смоленской области нашли погибшим пропавшего 6-летнего ребенка, сообщают представители регионального следственного комитета. Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом днем 3 декабря. Рядом с водоемом найден и трехколесный велосипед, на котором ребенок уехал со двора.
- В настоящее время на месте обнаружения тела ребенка работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Смоленской области. При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено, - сообщили в региональном СКР.
Следователи продолжат изучать все обстоятельства случившегося.
Напомним, мальчик пропал в районе 17.00 2 декабря. В ночь на 3-е декабря к поискам ребенка подключились добровольцы из Смоленска. Было сформировано более 10 экипажей ПСО «Сальвар». Ранее следователи завели уголовное дело по статье убийство.
До этого в Смоленской области едва не закончился трагедией инцидент в поселке Красный. Двое детей, играя на озере, угодили в ледяную воду. К счастью, их крики о помощи услышали рыбаки и вытащили мальчиков на берег.
СК заявил о гибели ранее пропавшего ребенка под Смоленском.Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом. Видео: СУ СК России по Смоленской области.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU