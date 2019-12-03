2019-12-03T15:07:44+03:00
Происшествия

СК заявил о гибели ранее пропавшего ребенка под Смоленском

Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: СУ СК России по Смоленской области.Фото: СУ СК России по Смоленской области.
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В Смоленской области нашли погибшим пропавшего 6-летнего ребенка, сообщают представители регионального следственного комитета. Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом днем 3 декабря. Рядом с водоемом найден и трехколесный велосипед, на котором ребенок уехал со двора.

- В настоящее время на месте обнаружения тела ребенка работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Смоленской области. При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено, - сообщили в региональном СКР.

Следователи продолжат изучать все обстоятельства случившегося.

Напомним, мальчик пропал в районе 17.00 2 декабря. В ночь на 3-е декабря к поискам ребенка подключились добровольцы из Смоленска. Было сформировано более 10 экипажей ПСО «Сальвар». Ранее следователи завели уголовное дело по статье убийство.

До этого в Смоленской области едва не закончился трагедией инцидент в поселке Красный. Двое детей, играя на озере, угодили в ледяную воду. К счастью, их крики о помощи услышали рыбаки и вытащили мальчиков на берег.

СК заявил о гибели ранее пропавшего ребенка под Смоленском.Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом. Видео: СУ СК России по Смоленской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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