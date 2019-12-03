2019-12-03T16:58:50+03:00
Общество

В Смоленске закупили машину для тушения пожаров

Пожарная автоцистерна активно используется пожарными формированиями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске закупили машину для тушения пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарная автоцистерна ранее зарекомендовала себя с положительной стороны.

- АЦ 1,6-40 ГАЗ-33088 лесного исполнения предназначена для тушения лесных пожаров, доставки на место тушения личного состава, пожарно-технического вооружения и огнетушащих средств, а также для патрулирования территории лесного фонда Смоленской области, - сообщили в МЧС.

Транспорт находится в распоряжении Лесопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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