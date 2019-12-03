В Смоленске закупили машину для тушения пожаров
Пожарная автоцистерна активно используется пожарными формированиями
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске закупили машину для тушения пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарная автоцистерна ранее зарекомендовала себя с положительной стороны.
- АЦ 1,6-40 ГАЗ-33088 лесного исполнения предназначена для тушения лесных пожаров, доставки на место тушения личного состава, пожарно-технического вооружения и огнетушащих средств, а также для патрулирования территории лесного фонда Смоленской области, - сообщили в МЧС.
Транспорт находится в распоряжении Лесопожарной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU