2019-12-04T07:00:54+03:00
Общество

Смоленская компания начала поставлять морепродукты в Грузию

Работать планируют на регулярной основе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смоленская компания начала поставлять морепродукты в Грузию, сообщают сотрудники регионального инвестпортала. Первая партия уже отправлена - отгружено 11 тонн готовой продукции (филе горбуши). Покупателем выступил крупный дистрибьютор продовольственных товаров Республики Грузия «LTD STAR». Основное направление грузинского контрагента – выполнение государственных заказов.

Сообщается, что сотрудничать планируют на регулярной основе. Планируется, что поставки в объеме 30 тонн в месяц принесут производителю более 1 миллиона долларов экспортной выручки ежегодно.

Ранее в Рославльском районе заработала вторая очередь тепличного комбината. Новые мощности позволили инвестору стать одним из самых крупных производителей овощной продукции. На комбинате «Смоленский» выращивают огурцы, салаты и зелень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор и глава Смоленска обсудили реконструкцию улицы Николаева
Жительнице Сафонова грозит срок за присвоение машины мужа
Смоленскую прокуратуру попросят разобраться с ремонтом дороги
Смоленские коммунальщики полностью готовы к уборке снега
В Смоленске мини башни крепостной стены установят в скверах
В Смоленске закупили машину для тушения пожаров
В Смоленске начали выбирать место для памятника Полкану
СК заявил о гибели ранее пропавшего ребенка под Смоленском
Смоленские пограничники «сняли» с поезда трех нелегалов
По факту исчезновения ребенка в Вязьме возбудили уголовное дело
В Смоленске случился День жестянщика
Административный персонал «Кристалла» в Смоленске планируют сократить
Под Смоленском презентовали обновленный комплекс «Теремок»
Остановку транспорта на Трамвайном проезде в Смоленске перенесли
Смоленский филиал юридического вуза проверила комиссия
В Смоленской области пропал 6-летний ребенок
В Смоленске появилось новое граффити
Смоленские таможенники рассказали о правилах ввоза автомобилей
Школьник в Смоленской области едва не повредил ребенку позвоночник
Житель Рославля из ревности зарезал сожительницу
Следком изучит обстоятельства смерти матери двоих детей в Холм-Жирковском
Тариф на техосмотр в 2020 году в Смоленской области не повысится
В Дятьково стартует зимняя серия ралли-спринта «У Мастера»
16 домов на шести улицах в Смоленске останутся без воды
В Ярцево неизвестные расстреливают припаркованные машины
В Смоленской области нашли ранее исчезнувшего мужчину
В Смоленске «Жилищник» изменил формат уборки улиц
Мужчина получил серьёзную травму у клуба в Смоленске