СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-04T07:00:54+03:00

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Смоленская компания начала поставлять морепродукты в Грузию, сообщают сотрудники регионального инвестпортала. Первая партия уже отправлена - отгружено 11 тонн готовой продукции (филе горбуши). Покупателем выступил крупный дистрибьютор продовольственных товаров Республики Грузия «LTD STAR». Основное направление грузинского контрагента – выполнение государственных заказов.

Сообщается, что сотрудничать планируют на регулярной основе. Планируется, что поставки в объеме 30 тонн в месяц принесут производителю более 1 миллиона долларов экспортной выручки ежегодно.

Ранее в Рославльском районе заработала вторая очередь тепличного комбината. Новые мощности позволили инвестору стать одним из самых крупных производителей овощной продукции. На комбинате «Смоленский» выращивают огурцы, салаты и зелень.

ИСТОЧНИК KP.RU