2019-12-04T08:09:10+03:00
Общество

Смоленскую прокуратуру попросят разобраться с ремонтом дороги

Проезжую часть к поселку Пронино планируют отремонтировать
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации Смоленска.Фото: из архива администрации Смоленска.
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Смоленскую прокуратуру попросят разобраться с ремонтом дороги к поселку Пронино. В ближайшее время власти планируют привести ее в порядок. В настоящее время люди, проживающие в деревнях Новые Батеки и Гнездово, вынуждены ходить по проезжей части этой дороги, поскольку там нет тротуаров, уличного освещения. Но до этого необходимо решить юридические нюансы: дело в том, что около 1,5 км дороги находится в границах Смоленского района, из них порядка 1,2 км проходит по территории двух населенных пунктов Гнездовского сельского поселения. Средств на ремонт у последнего нет.

Глава региона Алексей Островский поручил подготовить обращение на имя прокурора области с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Ранее в Смоленске построили две подъездные дороги – к микрорайону Новосельцы и деревне Алтуховка. Впредь застройщики не будут получать разрешение на строительство МКД без подъездных дорог. Губернатор Алексей Островский потребовал от застройщиков заранее продумывать вопрос с транспортной коммуникацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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