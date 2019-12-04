Жительнице Сафонова грозит срок за присвоение машины мужа

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-04T09:59:24+03:00

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29-летняя жительница города Сафоново в Смоленской области пойдет под суд за присвоение иномарки своего супруга, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию на благоверную заявил сам обманутый муж.

Как оказалось, женщина не имея права на заключения сделок по реализации машины супруга супруга, сама составила фиктивный договор купли-продажи от его имени. подделала подпись мужа и получила право собственности на иномарку, не заплатив ее стоимость (150 тыс. рублей)

В полиции женщина потом пояснила, что присвоила автомашину для личного пользования.

В отношении подозреваемой следственным отделом МО МВД России «Сафоновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU