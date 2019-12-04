Губернатор и глава Смоленска обсудили реконструкцию улицы Николаева

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-04T10:43:20+03:00

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов в рамках рабочего совещания обсудили предстоящую в 2020 году реконструкцию улицы Николаева, где планируется расширение проезжей части, оборудование парковок и выделение полосы для трамваев.

Глава региона сразу обозначил свою позицию по вырубке деревьев - необходимо сохранить максимальное количество зеленых насаждений.

-Понятно, что удовлетворить запросы абсолютно всех мы не сможем. В то же время есть один ключевой момент, о котором я сказал - все смоляне хотят, чтобы улицы их родного города были максимально зелеными. Вот эта позиция приоритетная и ключевая, - завил Алексей Островский.

В свою очередь глава города отметил, что везде, где возможно, зеленый насаждения будут сохраняться. Кроме этого, планируется вместо заборов высадка более 600 кустарников. Общественные обсуждения, посвященные детальному формированию плана благоустройства улицы Николаева, будут проходить в конце следующей недели.

- Нужно понять, как учесть мнение максимального количества горожан. Мне кажется, нужно сохранять все, как есть. Ремонтировать трамвайные пути по аналогии с тем, как это сделали на проспекте Гагарина. перекладывать все инженерные коммуникации, делать качественное асфальтовое покрытие, максимально сохранять зеленые насаждения при создании парковочных мест. - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU