СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-04T11:42:25+03:00

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5 декабря в Смоленске на трех улицах отключат холодную воду, сообщает «Горводоканал». В зону отключения попали ул. Шолохова д.7,9,11,13, Куриленко д.2,13,13а,16 и 25 Сентября д.20,28/1. Ресурс будет отключён с 9.30. О времени окончания работ не сообщается.

Заказать подвоз воды можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61. Бочка будет дежурить у дома №20 по улице 25 Сентября и дома № 2 по улице Куриленко.

Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU