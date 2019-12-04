2019-12-04T12:57:26+03:00
Общество

Смоленская школа №33 в седьмой раз вошла в сотню лучших

Учреждение победило в номинации «Современная школа – территория инноваций и развития» и получила золотую медаль
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пристройку к 33-й школе планируют сдать до конца 2019 года.Пристройку к 33-й школе планируют сдать до конца 2019 года.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленская школа №33 в седьмой раз вошла в сотню лучших в России, сообщает городская администрация. Учреждение победило в номинации «Современная школа – территория инноваций и развития» и получила золотую медаль. Директор школы Сергей Жойкин награждён почетным знаком и удостоен звания «Директор года – 2019».

Отмечается, что с 2018 года на базе учреждения осуществляет деятельность научно-образовательная площадка Московского педагогического государственного университета «Школа – центр социально-контекстного образования» под научным руководством академика Российской академии образования, профессора, доктора педагогических наук, автора теории контекстного образования Андрея Вербицкого. В администрации говорят о высоком уровне образовательного процесса в школе.

Ранее «КП» писала о завершении строительства пристройке к школе. Объект планируют сдать до конца 2019 года. В настоящее время в кабинетах идут отделочные работы, а на улице – благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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