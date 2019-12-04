Жители Ярцева жалуются на невыносимый запах газа - соцсети

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-04T13:45:47+03:00

Люди считают, что произошел выброс с предприятия

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Жители Ярцева жалуются на невыносимый запах газа. Утром 4 декабря ряд пабликов в соцсетях сообщил о ЧП в райцентре. В настоящее время официальных заявлений не поступало.

- По слухам, происходит выброс с предприятия на площадке бывшего хлопчатобумажного комбината, где якобы делают топливо из конденсата, - написало местное издание «Сигма плюс» ВКонтакте.

Местные жители обращают внимание, что запах газа ощущается с вечера вторника.

- Газовики сказали это производственный выброс из ХБК и к сожалению не скоро проветрится , так что наслаждаемся, - написал один из местных жителей в паблике «Подслушано в Ярцево» ВКонтакте.

Ранее смоляне сообщали о неприятном запахе в столице региона. Газ ощущался на Королевке и в микрорайоне Новосельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU