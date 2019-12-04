СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-04T16:56:08+03:00

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В Смоленске слесарь-спортсмен получил срок за покупку анаболиков, сообщает официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. Мужчина хотел улучшить свою физическую форму и заказал запрещенный препарат по почте. Но посылка так и не дошла до адресата: во время пересылки ее изъяли полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за контрабанду, но с учетом его положительного образа жизни суд вынес решение оставить спортсмена на свободе и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Ранее «Комсомолка» писала, что список сильнодействующих ядовитых веществ в России пополнился анаболическими стероидами. В список вошли — энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон и другие препараты, которые являются модифицированным вариантом опасных веществ, уже запрещенных к обороту. В МВД отмечали, что торговля данными веществами часто ведется в интернете, но это не значит, что продавец сможет избежать ответственности.

В правительстве объясняют, что данный запрет нельзя считать ужесточением, так как вещества очень опасны. Они будут недоступны для простых потребителей, но их продолжат исследовать в научных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU