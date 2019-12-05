2019-12-05T08:12:32+03:00
Общество

В Смоленске трамвай №1 возвращается на маршрут

На улице Шевченко открыли отремонтированный участок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске трамвай №1 возвращается на маршрут, сообщает городская администрация. На улице Шевченко открыли отремонтированный участок.

- Трамвайные пути прошли испытания и допущены к эксплуатации, - сообщили в администрации.

Напомним, отремонтировать трамвайные пути на улице Шевченко поручил глава региона Алексей Островский во время рабочей поездки по городу. Сообщалось, что трамвайным участком от Шевченко до Попова не занимались около 40 лет.

Решено до конца года заменить 900 метров наиболее худшей части пути, а в следующем закончить улицу до конца.

Ранее на Трамвайном проезде перенесли остановку. Пункт переехал ближе к зданию «Газпрома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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