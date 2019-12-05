СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-05T10:22:23+03:00

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В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео. На кадрах, опубликованных пабликом «Живая природа» ВКонтакте, видно, что животные не проявляют явной агрессии, но, между тем, одному из них что-то не понравилось в поведении другого.

Ранее в фотоловушку попала рысь с котенком. Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="960" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/747897" frameborder="0"></iframe> В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU