2019-12-05T10:22:23+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео

Выяснение отношений между животными засняли работники нацпарка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео. На кадрах, опубликованных пабликом «Живая природа» ВКонтакте, видно, что животные не проявляют явной агрессии, но, между тем, одному из них что-то не понравилось в поведении другого.

Ранее в фотоловушку попала рысь с котенком. Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже.

В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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