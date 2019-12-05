В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео
Выяснение отношений между животными засняли работники нацпарка
Фото: pixabay.com.
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В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео. На кадрах, опубликованных пабликом «Живая природа» ВКонтакте, видно, что животные не проявляют явной агрессии, но, между тем, одному из них что-то не понравилось в поведении другого.
Ранее в фотоловушку попала рысь с котенком. Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже.
В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU