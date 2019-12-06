СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-06T06:33:56+03:00

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Детскую школу искусств в Смоленске ждет ремонт, сообщает комитет по информационной политике администрации города результаты поездки главы региона Алексея Островского и Андрея Борисова по областному центру. Обновить планируют полы и все инженерные коммуникации. В настоящее время на базе учреждения работают десятки кружков, в которых занимаются более 600 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Но само здание, в котором приводят время дети давно износилось.

- Отделение школы искусств №8 имени Давида Сергеевича Русишвили на улице Багратиона расположено на первом этаже трехэтажного здания довоенной постройки. Проведение ремонтных работ стоит довольно остро.

Глава региона поручил подготовить смету по всем необходимым работам и пообещал помочь, если средств городского бюджета будет недостаточно.

Ранее стало известно какие скверы отремонтируют в 2020 году в Смоленске. Обновление ждет массовое поле, парк Пионеров и площадку у танка на въезде в город со стороны Печерска.

В начале декабря в администрациях трех районов пройдет обсуждение концепций нового облика скверов.

Ранее в Смоленске был представлен проект благоустройства Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе. Городские власти остались под впечатлением от представленной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU