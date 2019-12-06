В Смоленской области изъяли более 38 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-06T10:02:08+03:00

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В Смоленской области за 11 месяцев 2019 года изъяли более 38 кг наркотиков, сообщил начальник УНК УМВД России по Смоленской области подполковник полиции Алексей Белянкин на состоявшейся накануне пресс-конференции. Все вещества были обнаружены в ходе спецопераций, при проверке личных вещей у людей, вызвавших подозрения, в «закладках» и др.

- С января по ноябрь выявлено 1220 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из них более 900 фактов сбыта наркотических средств, 22 факта контрабанды, - сказал подполковник полиции и заметил, что в этом году выросло количество пойманных несовершеннолетних, которые распространяли «соль» через «закладки».

Представитель УМВД обратился к родителям с просьбой внимательнее следить за досугом детей, интересоваться их кругом общения и проверять сайты, которые просматривает несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU