СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-09T15:03:33+03:00

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В смоленском парке Блонье заменили фонари, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Раньше ряд светильников там не работали, другие освещали аллеи тусклым светом. Отмечается, что новые энергосберегающие лампы помогают в 7 раз экономить на оплате электроэнергии, а также ярко освещать территорию.

Ранее тысяча светильников были обновлены на ряде улиц в Заднепровском районе и частично в Ленинском. Всего предстоит заменить почти 15 тыс. фонарей. Жители домов около которых уже заменили светильники остались довольны качеством света, но просят, чтобы сотрудники компании направляли отремонтированные фонари на дорогу, а не в окна квартир.

- Сейчас этот фонарь светит всем в окна, и в комнатах так ярко как днём, некоторые не могут уснуть ночами, как взрослые, а дети так вообще, - написали жители дома №21Б по улице Гагабурды в соцсетях и попросили исправить проблему.

Проследить как выполняется энергосервисный контракт можно на сайте компании, которая выполняет работы.

ИСТОЧНИК KP.RU