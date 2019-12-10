Смоляне выберут лучший новогодний плакат
Работа, получившая максимальное количество голосов, украсит улицы города
Фото: smoladmin.ru.
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В Смоленске началось голосование по выбору новогоднего плаката. Работа, получившая максимальное количество голосов, украсит улицы города, сообщает комитет по информационной политике администрации города.
В голосовании участвуют 33 работы. Их представили студенты, школьники, а также участники профессиональных дизайн-студий.
В настоящее время лидирует плакат под номеров 14-ть. На втором и третьем месте – 17-й и 6-й. Голосование доступно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU