2019-12-10T09:13:18+03:00
Общество

Смоляне выберут лучший новогодний плакат

Работа, получившая максимальное количество голосов, украсит улицы города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smoladmin.ru.Фото: smoladmin.ru.
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В Смоленске началось голосование по выбору новогоднего плаката. Работа, получившая максимальное количество голосов, украсит улицы города, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

В голосовании участвуют 33 работы. Их представили студенты, школьники, а также участники профессиональных дизайн-студий.

В настоящее время лидирует плакат под номеров 14-ть. На втором и третьем месте – 17-й и 6-й. Голосование доступно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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